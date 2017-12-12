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Vatandaşa iyi haber! Bankalar para iadesi isteyemeyecek

VATANDAŞA İYİ HABER! BANKALAR PARA İADESİ İSTEYEMEYECEK

Tüketici Hakem Heyeti, ticari krediden alınan masrafın iadesine karar verdi. Banka, dava açıp ödediği paranın iadesini istedi. Yargıtay, bankanın dava açıp ödediği masrafı alamayacağına hükmetti.

Tarih : 12 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek(9/10)5

Yargıtay, tüketici kredilerinde ve ticari kredilerde bankaların aldıkları masraflar aleyhine verdiği kararlara bir yenisini ekledi. Habertürk'ün haberine göre yargıtay, verdiği bu kararla kredi masrafında geri ödeme tartışmasını noktalamış oldu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, verdiği emsal kararla, bankanın ödediği masrafı dava açıp geri alamayacağına hükmetti.

BANKAYA KÖTÜ, TÜKETİCİYE İYİ HABER

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Özlem G. özel bir bankadan ticari kredi kullandı. Kredi kullanırken banka, özlem G'den 'masraf' adı altında 878 lira 88 kuruş aldı. Özlem G. de kredi kullandıktan sonra alınan masrafın iptali için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti, bankanın aldığı masrafın iadesine karar verdi. Banka, Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği karar kesinleştikten sonra Yargıtay'ın yolunu tuttu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, özel bankanın kesinleşen tüketici hakem heyeti kararı üzerine ödediği 878 lira 88 kuruşluk kredi masrafını geri almak için açtığı davanın kabul edilmesine ilişkin kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma itirazı üzerine oybirliği ile bozdu.

BANKALAR DAVA AÇAMAYACAK

Yargıtay'ın bu kararı üzerine bankalar, "kredi masrafı" adı altında aldıkları ve tüketici hakem heyeti kararlarıyla iade ettikleri paraları almak için istirdat davası (geri isteme) açamayacaklar.

Yargıtay, bu örnek kararıyla bu yolu kapadı. Davalı tüketici de davacı özel bankadan aldığı kredi masrafını geri ödemekten kurtuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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