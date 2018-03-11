Kanuna göre, belediyeler e-belediye bilgi sistemini kullanacak. Sistemin hayata geçmesiyle, vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına imkan sağlanacak.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

E-BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİ

Kanuna göre, belediyeler "e-Belediye" bilgi sistemini kullanacak, e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımıyla ilgili politikaları tespit etmeye ve bu sistemle ilgili merkezi hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

​Böylece bu sistemin hayata geçmesiyle, vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına imkan sağlayacak altyapı oluşturularak kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak. Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak, vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemelerini bu sistem üzerinden yapabilmesi mümkün olacak.

Belediyeler, e-belediye bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından itibaren e-Belediye sistemiyle ilgili çalışmalarını bir yıl içinde tamamlayacak.

Benzer sistemi kullanan belediyeler, verilerini, sistemi kullanmaya başladıktan itibaren bir yıl içinde e-Belediye bilgi sistemine aktaracak. İçişleri Bakanlığı bu süreyi bir katına kadar artırabilecek.

Kanuna göre, borçlu ve kefiller ile alacaklı arasındaki kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeden, ilgilileri tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunmadan tapuya tescili sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılan veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.

İZİNSİZ KAZI YAPANA CEZA

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, harca tabi olacak.

Altyapı kazı izni harcının matrahı, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların ilgili birimlerince yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan tutar olacak.

Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 alınacak. Bakanlar Kurulu, belediye grupları itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye, on katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Bu kapsamda verilecek altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden altyapı kazı izni belgesi alınacak. Altyapı kazı izni başvuruları, 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Altyapı kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesisler kazıyı yapan tarafından eski haline getirilecek. Altyapı kazı alanı, alan tahrip tutarının peşin yatırılması veya alan tahrip tutarı kadar teminat verilmesi halinde belediyece de kapatılabilecek.

İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara belediye encümenince alan tahrip tutarının beş katına kadar idari para cezası verilecek.

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

Elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, özellikle kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sisteminin kurulması amacıyla düzenleme yapıldı.

Yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için ihtiyaç duyulan alanların tahsis amacı değiştirildi.

Kanunla geçici depolama maliyetlerinin azaltılması ve dış ticaret erbabının rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri; gümrüklü sahalarda bulunan eşya ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü olacak.

Bakanlık tarafından azami bedeller belirlenirken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınacak.

Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde, her bir işlem için 5 bin lira usulsüzlük cezası uygulanacak.

Bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, "yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü", yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırıldı.

Yapı denetim kuruluşları öncelikle risk bazlı denetim yapacak.

SGK'YA DA BİLDİRİLMESİ ANLAMINA GELECEK

Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK'ye de bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.

SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan tesisi niteliğindeki haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortamda yapacak.

Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek.

REHİN KALDIRMA SÜRELERİ



KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Rehin edilen taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek.

Şirket türlerine kuruluşta sağlanan kolaylıklar, kooperatifler için de getirildi. Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde, ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya bu işle yetkilendirilmiş tescile görevli müdürlük personeli huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecek.

Rehin kaldırma süreleri de artırıldı. Yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı 30, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı 15 gün içinde rehin kaydını sicilden terkin için başvuruda bulunacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacak.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacağına yönelik düzenleme 15 Mart'ta, belediyelerin-e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmalarına yönelik madde ise 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Kanunun diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. (Türkiye Gazetesi)

Kaynak: haberinburada