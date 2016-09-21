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VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK !


VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK !
Tarih : 21 Eylül 2016, 14:22
Puan Ver : Vatandaşa Büyük Kolaylık !(0/10)


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlüğü, tapu ve parsel sorgulama işlemlerinin akıllı telefonlardan hızlıca takip edileceği uygulamayı hizmete sundu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akıllı cep telefonu olanlar  için tapu ve parsel sorgulama işlemlerini kolaylaştıran bir uygulama hazırlandığı bildirildi.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Mekansal Gayrimenkul Sistemi'ni  (MEGSİS) IOS ve Andorid telefonlara taşıdığı aktarılan açıklamada, uygulamayı cep  telefonlarına indiren vatandaşların parsel konumu, tapu alanı, niteliği ve pafta  bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılabileceği kaydedildi.



Vatandaşlar, söz konusu uygulama aracılığıyla yapılan işlemin  görsellerine de ulaşılabilecek. Uygulama, harita üzerinden ve adresten sorgu  yapılabilmesine de olanak sağlıyor.








Etiketler: Vatandaşa  Büyük  Kolaylık      haber

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