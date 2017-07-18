VATANDAŞ YAĞMURDAN KAÇTI, POLİSLER PAÇALARI SIVAYIP İŞE KOYULDU
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası, iki trafik polisinin çıplak ayakla görevine devam etmesi vatandaşın çektiği fotoğrafa yansıdı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur vatandaşlara sorunlar yaşatırken, bundan trafik polisleri de nasibini aldı. Aşırı yağışlara, ayakabılarını çıkartıp paçayı sıvamakla çare bulan polisler, vatandaşın telefonuyla çektiği fotoğrafa böyle yansıdı.
TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası bir çok noktada trafikte aksamalar yaşandı.
TRAFİK POLİSİ SU BİRİNKİNTİSİ YÜZÜNDEN PAÇALARI SIVADI
Ayrıca, Fatih'in en yoğun caddelerinden birisi olan Adnan Menderes Bulvarı'nda görevli 2 trafik polisi su birikintileri nedeniyle, çıplak ayakla görevine devam etti.
VATANDAŞ CEP TELEFONUNA SARILDI
Bu anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu ile çektiği fotoğrafa yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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