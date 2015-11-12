VATANDAŞ İHBAR ETTİ, PKK'NIN CEPHANESİ ELE GEÇİRİLDİ
Siirt'te vatandaşların ihbarı üzerine fıstık bahçesine operasyon düzenleyen polis ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait, kullanıma hazır çok sayıda silah ve mühimmat buldu.
Siirt'te vatandaşların ihbarını değerlendiren polis ekipleri, fıstık bahçesinde terör örgütü PKK'ya ait 3 kalaşnikof silah, 10 el bombası, bir roketatar, 10 antitank roketi, 5 antipersonel roketi ve bomba yapımında kullanılan çok miktarda mühimmat buldu.
İl Emniyet Müdürü Metin Özkan operasyonla ilgili "Bu operasyon son zamanlarda devletin yaptığı operasyonlar sonucu vatandaşın güvenliğinin ne kadar arttığının da bir göstergesidir" dedi.
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