

Siirt'te vatandaşların ihbarını değerlendiren polis ekipleri, fıstık bahçesinde terör örgütü PKK'ya ait 3 kalaşnikof silah, 10 el bombası, bir roketatar, 10 antitank roketi, 5 antipersonel roketi ve bomba yapımında kullanılan çok miktarda mühimmat buldu.







İl Emniyet Müdürü Metin Özkan operasyonla ilgili "Bu operasyon son zamanlarda devletin yaptığı operasyonlar sonucu vatandaşın güvenliğinin ne kadar arttığının da bir göstergesidir" dedi.