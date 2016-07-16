Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztürk ile EDOK Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı



Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin darbe girişimi engellenirken, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, Türkiye genelinde bin 300' ü aşkın FETÖ üyesi Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı