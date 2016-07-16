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vatana ihanetten yargılanacaklar

VATANA İHANETTEN YARGILANACAKLAR

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztürk ile EDOK Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı

Tarih : 16 Temmuz 2016, 13:07
Puan Ver : Vatana İhanetten Yargılanacaklar(9.2/10)11


Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile  Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim  Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem  başlatıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin darbe girişimi  engellenirken, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde,  Türkiye genelinde bin 300' ü aşkın FETÖ üyesi Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu  gözaltına alındı








Etiketler: Vatana  İhanetten  Yargılanacaklar    haber

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