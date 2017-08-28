VATAN ŞAŞMAZ'IN ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Eski sevgilisi Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın cinayetin işlendiği otele girdiği görüntüler ortaya çıktı.
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz dün akşam Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürüldü. Türkiye'yi sarsan olayda ünlü sunucunun cinayete kurban gittiği otele giriş görüntüleri ortaya çıktı.
ODA BULUŞTULAR
Habertürk'ün ulaştığı görüntülerde, Filiz Akel'in odada beklediği daha sonra da Vatan Şaşmaz'ın odaya girdiği görülüyor. Kısa süre sonrasında odaya gelen güvenlik görevlileri de kameralara yansıdı.
İşte Vatan Şaşmaz'ın oteldeki görüntüleri;
Kaynak: haberinburada
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