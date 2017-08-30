VATAN ŞAŞMAZ'IN CENAZESİNDE BÜYÜK AYIP: TABUT BAŞINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİLER
Otel odasında korkunç bir cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ı uğurlamak için sevenleri, oyuncu dostları ve yakınları Üsküdar Güzeltepe Birlik Cami'nde bir araya geldi. Tabut başında fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar tepki çekti.
DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'nde düzenlenen törenin ardından sevenlerinin gözyaşları ve alkışları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
TABUT BAŞINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİLER
Öğle namazından önce dolmaya başlayan cami avlusunda kimi zaman yoğun ve meraklı kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.
Özellikle ünlü oyuncuları yakından görmek isteyen ve tabut başında fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar nedeniyle tartışmalar yaşandı. Meraklı kalabalığın cenazeyi adeta film izler gibi seyrettiği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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