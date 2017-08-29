VATAN ŞAŞMAZ'I ÖLDÜREN FİLİZ AKER'İN SAĞ ELİNDEKİ ELDİVENİN GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ
Polisin olay yeri incelemesi sırasındaki Filiz Aker'in elindeki eldiven detayı, cinayeti işledikten sonra kaçmayı mı düşündü sorusunu akıllara getirdi.
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta otel odasında eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin yankıları devam ediyor.
RAPORDAKİ ELDİVEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Otel odasına giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarına göre, ilk olarak Filiz Aker 17.49'da odaya girdi. Hemen ardından yaklaşık üç dakika sonra da Vatan Şaşmaz geldi. Cinayetin işlendiği odada araştırma yapan polisin raporundaki eldiven detayı ise son derece dikkat çekti.
FİLİZ AKER KAÇACAK MIYDI?
Polis raporunda, Smith Wesson tabancayla dört atış yapıldı. İlki Vatan Şaşmaz'ın sırtına isabet etti. Üç atış yakın mesafeden yapıldı. Ardından Filiz Aker silahı başına dayayıp tetiği çekti. Ancak Aker'in sağ elinde eldiven vardı. Bu eldiven, Aker'in Şaşmaz'ı vurduktan sonra kaçmayı düşündüğünü, bu yüzden de parmak izi bırakmak istemediği şeklinde bir izlenim yarattı.
Kaynak: haberinburada
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