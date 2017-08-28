Sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'le ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Herkes Filiz Aker diye biliyor ama meğer yıllar önce ismini değiştirmiş.

GERÇEK İSMİ BAŞKA

Sözcü'den Eda Sönmez'in haberine göre, kamuoyunda ve arkadaş çevresinde Filiz Aker olarak bilinen eski mankenin kütükteki isminin Fatma Kıraraz olduğu öğrenildi.

Fatma Kıraraz, mankenlik yaptığı 90'lı yıllarda, medeni kanundaki hakkını kullanarak Avukat İsmail Yılmaz aracılığıyla yaptığı başvuru sonrası mahkeme kararıyla Filiz Aker adını almış.

Kaynak: haberinburada