VATAN ŞAŞMAZ VE FİLİZ AKER'İN CENAZESİ AYNI ARAÇTA GÖTÜRÜLDÜ
Cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz ve ünlü sunucuyu öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazeleri aynı araca konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Conrad Otel'de yaşanan dehşetin ardından Şişli Etfal Hastanesi'nin morguna kaldırılan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri sabah Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
CENAZELERİ YAN YANA GÖTÜRÜLDÜ
Şaşmaz ve Aker'in aynı cenaze arabasına konduğu dikkat çekerken yakınlarının ağladığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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