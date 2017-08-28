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Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in Cenazesi Aynı Araçta Götürüldü

VATAN ŞAŞMAZ VE FİLİZ AKER'İN CENAZESİ AYNI ARAÇTA GÖTÜRÜLDÜ

Cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz ve ünlü sunucuyu öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazeleri aynı araca konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Vatan Şaşmaz Ve Filiz Aker'in Cenazesi Aynı Araçta Götürüldü(6/10)2

Conrad Otel'de yaşanan dehşetin ardından Şişli Etfal Hastanesi'nin morguna kaldırılan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cenazeleri sabah Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CENAZELERİ YAN YANA GÖTÜRÜLDÜ

Şaşmaz ve Aker'in aynı cenaze arabasına konduğu dikkat çekerken yakınlarının ağladığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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