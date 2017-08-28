Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Vatan Şaşmaz Cinayetiyle İlgili Açıklama Yapan Savcılık: Gözaltı Yok

VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN SAVCILIK: GÖZALTI YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülmesi, ardından da Aker'in intihar etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili kimsenin gözaltında olmadığı belirtildi.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 00:00
Puan Ver : Vatan Şaşmaz Cinayetiyle İlgili Açıklama Yapan Savcılık: Gözaltı Yok(6/10)2

Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında yaşanan Vatan Şaşmaz cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Eski sevgilisi Filiz Aker, Şaşmaz'ı sırtından ve ensesinden 4 kurşunla vurarak öldürdükten sonra alnına ateş ederek intihar etmişti.

"KİMSE GÖZALTINDA DEĞİL"

Cinayet ve intiharın ardından, Filiz Aker'in bir arkadaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Bu iddiayla ilgili Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan 'gözaltı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Başsavcılık, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığını açıkladı.

"TANIK BEYANLARINA BAŞ VURULDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vatan  Şaşmaz  Cinayetiyle  İlgili  Açıklama  Yapan  Savcılık  Gözaltı  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER