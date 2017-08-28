İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülmesi, ardından da Aker'in intihar etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili kimsenin gözaltında olmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında yaşanan Vatan Şaşmaz cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Eski sevgilisi Filiz Aker, Şaşmaz'ı sırtından ve ensesinden 4 kurşunla vurarak öldürdükten sonra alnına ateş ederek intihar etmişti.

"KİMSE GÖZALTINDA DEĞİL"

Cinayet ve intiharın ardından, Filiz Aker'in bir arkadaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Bu iddiayla ilgili Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan 'gözaltı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Başsavcılık, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığını açıkladı.

"TANIK BEYANLARINA BAŞ VURULDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği bildirildi.

Kaynak: haberinburada