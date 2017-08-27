Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesiyle ilgili karanlıkta kalan detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Vatan Şaşmaz, eski sevgilisi Filiz Aker'le Beşiktaş Conrad Otel'deki bir odada buluşup sohbet etmeye başladı. Otel odasına önce Filiz Aker, 3 dakika kadar sonra da Vatan Şaşmaz girdi.

3 KURŞUN SIRTINA, 1 KURŞUN ENSESİNE İSABET ETTİ

Kısa süre sonra ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma sırasında odadan çıkmak üzere olan Vatan Şaşmaz'a, eski sevgilisi Filiz Aker arakasından 4 el ateş etti.

3 kurşun Vatan Şaşmaz'ın sırtına, bir kurşun da ensesine isabet etti.

Sesler üzerine odaya giren otel görevlileri, kapıya bir metre mesafede yerde yatar halde Vatan Şaşmaz'ı, yatak üzerinde de kendisini alnından vuran Filiz Aker'in cesedi bulundu.

Cinayette kullanılan silahın, ruhsatlı olduğu belirlendi.

Kaynak: haberinburada