VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİNİN SIR PERDESİ ARALANDI: 3 KEZ SIRTINDAN, 1 KEZ ENSESİNDEN VURULMUŞ
Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesiyle ilgili karanlıkta kalan detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Vatan Şaşmaz, eski sevgilisi Filiz Aker'le Beşiktaş Conrad Otel'deki bir odada buluşup sohbet etmeye başladı. Otel odasına önce Filiz Aker, 3 dakika kadar sonra da Vatan Şaşmaz girdi.
3 KURŞUN SIRTINA, 1 KURŞUN ENSESİNE İSABET ETTİ
Kısa süre sonra ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma sırasında odadan çıkmak üzere olan Vatan Şaşmaz'a, eski sevgilisi Filiz Aker arakasından 4 el ateş etti.
3 kurşun Vatan Şaşmaz'ın sırtına, bir kurşun da ensesine isabet etti.
Sesler üzerine odaya giren otel görevlileri, kapıya bir metre mesafede yerde yatar halde Vatan Şaşmaz'ı, yatak üzerinde de kendisini alnından vuran Filiz Aker'in cesedi bulundu.
Cinayette kullanılan silahın, ruhsatlı olduğu belirlendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar