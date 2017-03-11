

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar muradına eriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hazırlıklarını tamamladı, memur emeklilerine ek ikramiye ödemeleri başlıyor 408 bin memur emeklisine ek ikramiye getiren yasa, 27 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Yasa; 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına karşın 30 yıl üzerinden ikramiye alanlara kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılmasının yolunu açtı.







NE KADAR ÖDENECEK?







Hak sahiplerine 27 Ocak'tan itibaren 1 yıl başvuru süresi tanındı, ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının da başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılması, varsa kalan kısmının ilk ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verilmesi hükme bağlandı. Buna göre; yasa yürürlüğe girer girmez başvurusunu yapanlar ile daha önce başvurmuş olanların en geç Nisan sonuna kadar ödeme almış olması gerekiyordu. SGK hazırlıklarını tamamladı, bu kişilere ödemeler başlıyor. Her memurun alacağı ek ikramiye tutarı farklı olacak. 40 yıl hizmetle emekli olmuş ama 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi almış kişi, 10 yıllık ikramiye alacak. Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. SGK'nın açıklamasına göre, yıllık en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş olacak. Kapsamdaki memur emeklisi eğer vefat etmişse, hak sahipleri yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ek ikramiyeyi alabilecek.







kaynak:gazetevatan