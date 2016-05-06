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VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI


VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI
Tarih : 06 Mayıs 2016, 14:24
Puan Ver : Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldı(6/10)8


 İstanbul'un en işlek caddelerinden Vatan Caddesi, Eminönü istikametindeki şüpheli paket nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis yay geçişine de izin vermedi.



10 DAKİKA KAPALI KALDI



Vatan caddesi, Eminönü istikametine şüpheli paket incelemesi nedeniyle kapatılan trafik yeniden açıldı. İnceleme sonunda pakette kaydadeğer bir duruma rastlanmadı. Cadde 10 dakika süresince trafiğe kapalı kaldı.








Etiketler: Vatan  Caddesi  Trafiğe  Kapatıldı    haber

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