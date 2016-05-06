VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul'un en işlek caddelerinden Vatan Caddesi, Eminönü istikametindeki şüpheli paket nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis yay geçişine de izin vermedi.
10 DAKİKA KAPALI KALDI
Vatan caddesi, Eminönü istikametine şüpheli paket incelemesi nedeniyle kapatılan trafik yeniden açıldı. İnceleme sonunda pakette kaydadeğer bir duruma rastlanmadı. Cadde 10 dakika süresince trafiğe kapalı kaldı.
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