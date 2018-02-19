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Vasiyeti açıklandı! Profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

VASİYETİ AÇIKLANDI! PROFESÖR, BEDENİNİ ÖĞRENCİLERİNE BAĞIŞLADI

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu kansere yenik düştü. Oğuzhanoğlu'nun vasiyeti üzerine bedeni kadavra olarak üniversiteye bağışlandı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Vasiyeti Açıklandı! Profesör, Bedenini Öğrencilerine Bağışladı(9/10)5

Kansere yenik düşen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Attila Oğuzhanoğlu'nun bedeni, vasiyeti üzerine anatomi eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere görev yaptığı üniversiteye bağışlandı.

BEDENİ KADAVRA OLARAK KULLANILACAK

Prof. Dr. Attila Oğuzhanoğlu, yaklaşık 6 aydan bu yana kanser tedavisi gördüğü PAÜ Hastanesinde 16 Şubat Cuma günü hayatını kaybetti. Oğuzhanoğlu için bugün görev yaptığı PAÜ Anatomi Laboratuvarı önünde tören düzenlendi. Prof. Dr. Oğuzhanoğlu'nun vasiyetinde ise anatomi eğitiminde bedeninin kadavra olarak öğrenciler tarafından kullanılmak üzere bağışlanmasını istediği ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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