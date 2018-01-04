VARTOLU'NUN KURTLAR VADİSİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR
Çukur dizisinde 'Vartolu' karakteri ile fırtınalar estiren Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki sahnesini izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oynadığı ortaya çıktı.
İZLEYENLER "NEREDEN NEREYE" DİYOR
Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde rol aldığı sahne izleyenlere "Nereden nereye" dedirtti.
Kaynak: haberinburada
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