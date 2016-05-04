

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyünde, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Arama yapan güvenlik güçlerine, köyün kırsal alanındaki teröristlerce ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.







Teröristlerin bulunduğu bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi, hava destekli operasyon sürüyor.







Yaralı asker şehit oldu







Çatışmada yaralanan askerin birinin şehit olduğu bildirildi.