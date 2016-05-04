VARTO'DA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT 2 YARALI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyünde, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Arama yapan güvenlik güçlerine, köyün kırsal alanındaki teröristlerce ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin bulunduğu bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi, hava destekli operasyon sürüyor.
Yaralı asker şehit oldu
Çatışmada yaralanan askerin birinin şehit olduğu bildirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar