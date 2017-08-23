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VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ, ALMAN OTOMOTİV DEVLERİNE YATIRIM YAPILMASINI YASAKLADI


Varlık Yönetim Şirketleri, Alman Otomotiv Devlerine Yatırım Yapılmasını Yasakladı
Tarih : 23 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Varlık Yönetim Şirketleri, Alman Otomotiv Devlerine Yatırım Yapılmasını Yasakladı(5/10)1

Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ve Daimler'ın en az on yıldır gizli toplantılarda bir araya geldikleri ve bu toplantılarda otomobil teknolojileri ve parçaları ile ilgili gizli anlaşmalar yaptıkları iddia edilmiş, geçen ay da Brüksel'den yapılan açıklamada bu konunun soruşturulacağı duyurulmuştu. Gelişmeler üzerine bu otomobil şirketlerine yönelik risklerin artmasını gerekçe gösteren bazı varlık yönetim şirketleri, bu markalara yatırım yapmama kararı aldı.

MİLYARLARCA EUROYA YÖN VERİYORLAR

Almanya'nın en büyük üçüncü fon yönetim şirketi de olan ve 300 milyar eurodan fazla varlığı yöneten Union Investment, "Yasal risklerin artması nedeniyle" bu şirketlere yatırımları durdurdu.

Erste ve Acadian varlık yönetim şirketleri de benzer şekilde "çevresel, sosyal ve yönetim endişelerini" gerekçe göstererek bu şirketlere yatırımları yasakladı.

Aralarında yönettiği 711 milyar euro ile Almanya'nın en büyük varlık yönetim şirketi olan Deutsche Asset Management ve 100 milyar eurodan fazla varlığı yöneten Fransa-Belçika ortaklığı Candriam gibi daha birçok varlık yönetim şirketinin de bu otomobil markalarına yatırımlarını gözden geçirdikleri de iddia ediliyor. (Uzman Para)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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