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varlık fonu 1.2 trilyon dolarlık kaynak yaratacak!

VARLIK FONU 1.2 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK YARATACAK!

Türkiye Varlık Fonu'nun varlıklarının değeri 200 milyar dolara ulaştığında bu varlıkları elden çıkarmadan, tahvil, borçlanma senedi ihraç edildiğinde kaldıraç etkisi ile 1.2 trilyon dolar kaynak yaratabilecek

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:19
Puan Ver : Varlık Fonu 1.2 Trilyon Dolarlık Kaynak Yaratacak!(7/10)9


26 Ağustos 2016'da yürürlüğe giren 6741 sayılı Kanunu'nda 2 kurum düzenlendi. 1 Ayrı bir malvarlığından oluşan, tüzel kişiliği sadece kendisine devredilen hakların mülkiyetini kazanma ve bunun için şart olan tescil işlemleri ile sınırlı olan Türkiye Varlık Fonu (TVF).



2 Onu yönetecek olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ. Fon Yönetim Şirketi'nin sermayesi 50 milyon TL olup, toplam 50 milyon paya bölündü. Payların tamamı nama yazılı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait. Yani Fon Yönetim Şirketi'nin bir tek hissedarı var, o da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. Bu şu demektir: Fon Yönetim Şirketi'nin kârının tamamı hisseleri kısmen başkasına satılmazsa - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olacak...



Fon Yönetim Şirketi'nin sermayesi 50 milyon TL olsa da, bu şirket 150 - 200 milyar dolar değerine ulaşması planlanan TVF'nin malvarlığını yönetecek.



 



kaynak:sabah








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