

Adana'da Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Okan Dost, varis tedavisi yapılırken işin kolayına kaçanlar tarafından hastadan habersiz by-pass, beyin ameliyatları ve organ nakillerinde kullanılan yedek damarların lazerle yakıldığını söyledi.



Varisin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak yöntemin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Okan Dost, müdahale şeklinin ileride bir hastalık durumu düşünülerek yapılması gerektiğini belirtti.



Dr. Dost, "Varisler sadece görüntü veya şikayetlerden ibaret bir problem değil. Varislerin tedavisinde önemli olan ne şikayet ne görüntü aslında. Varislerimiz aslında yedek damar, by-pass damarı dediğimiz damarlardan oluşuyor. Bu damarları korumak çok önemli. Çünkü bu yedek damarlar, by-pass ve beyin ameliyatlarında, organ nakillerinde kullanılır. Maalesef Türkiye'de özellikle bu damarlar genelde lazerle yakılarak, köpükle yapıştırılarak yani yok edilerek tedavi yapılıyor" dedi.







kaynak:habertürk