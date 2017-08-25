VARDAR MAÇI SONRASI KOCAMAN, SORU KABUL ETMEYEREK BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ
Vardar'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, "Anlatacağım bir şey yok" diyerek soru kabul etmedi ve basın toplantısını terk etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar'a 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etitkleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM TARAFTARLARA"
Taraftarlara hayak kırıklığı yaşattığı için üzgün olduğunu belirten Kocaman "Üzüntü içindeyiz. Bu sportif anlamda olduğu söylenebilir. Maçlar kaybediliyor, ama bunun ciddi bir üzüntüsü var hepimizde. Bu sezon hep vurguladığım en önemli şeylerden bir tanesi, son 2 sezondur Fenerbahçe stadından ayrılan taraftarlarımızı tekrar yanımıza çekmekti, en büyük hayal kırıklığım orada." dedi.
SORU ALMADAN GİTTİ
İstekli oynadıklarını belirten Kocaman, "Golü attığımız dakikaya kadar bize büyük destek verdiler, biz işimizi yapamadık. Temel olarak en büyük üzüntüm ve hayal kırıklığım burada. Söyleyecek fazla bir şeyim yok, anlatacak fazla şeyim yok. Maç öncesi söylediğim en önemli şey, rakip, skor bir araya getirildiğinde, hızlı oyunculara sahip ve kenar oyuncularıyla direkt kaleye gitmeyi planlayan bir takım karşısında saha yerleşimimizi bozmamaktı. Golü atana kadar doğru ve istekli oynadık. Golden sonraki turu geçme yüksek arzusu sahadaki dağılımı dağıttı. Hiç istemediğimiz bir pozisyonda yakalandık. Gol için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Tekrara düşmek istemiyorum. Son olarak son derece üzüntülü olduğumu belirtmek istiyorum, soru almıyorum, anlatacak bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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