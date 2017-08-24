Fenerbahçe-Vardar maçının ardından Makedon takımının hocası Cedomir Janevski, değerlendirmelerde bulundu.

Janevski'nin maç sonundaki sözleri şu şekilde:

"ŞANSLA KAZANMADIK"

"Şansla kazanmadık bugün. Bilerek, taktik ve strateji uygulayarak kazandık. Çok mutluyum, bizim için bu zafer çok önemliydi. Bizim için ümit verici bir durumdur. Biz tarih yazdık bugün. Her şey para değildir.

"FENERBAHÇE'NİN TOP OYNAMASINA İZİN VERDİK"

Fenerbahçe'nin oyununun 2-3 özel oyuncuya bağlı olduğunu biliyorduk. Topla oynamalarına izin verdik. Hep yana pas yaptıklarını biliyorduk. Onlar defansta zayıflar. Fenerbahçe hep yatay oynuyor. Hiç dikine oynamıyor."

Kaynak: haberinburada