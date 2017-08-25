Vardar maçı sonrasında Fenerbahçeli minik taraftar hüngür hüngür ağladı, polis memuru ise yanına giderek teselli etti.

Fenerbahçe'nin, Vardar'a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın ardından tribünlerde büyük üzüntü yaşandı. Gözyaşlarına boğulan minik bir taraftarı teselli eden polisin görüntüsü ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Oynadığı futbolla ümit vermeyen Fenerbahçe, farklı galibiyet bekleyen taraftarına 2-1'lik yenilgiyi yaşatarak Avrupa'ya veda etmiş oldu.

AĞLAYAN MİNİK TARAFTARI POLİS MEMURU TESELLİ ETTİ

Maç sonunda taraftar 'Yönetim istifa' tezahüratları yaparken minik bir taraftarın gözyaşları ise damga vurdu.

Tribünde ağlayan taraftarı görevli bir polis memuru teselli etti.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada