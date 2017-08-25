Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Vardar hezimeti, hüngür hüngür ağlattı

VARDAR HEZİMETİ, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI

Vardar maçı sonrasında Fenerbahçeli minik taraftar hüngür hüngür ağladı, polis memuru ise yanına giderek teselli etti.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Vardar Hezimeti, Hüngür Hüngür Ağlattı(9/10)5

Fenerbahçe'nin, Vardar'a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın ardından tribünlerde büyük üzüntü yaşandı. Gözyaşlarına boğulan minik bir taraftarı teselli eden polisin görüntüsü ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Oynadığı futbolla ümit vermeyen Fenerbahçe, farklı galibiyet bekleyen taraftarına 2-1'lik yenilgiyi yaşatarak Avrupa'ya veda etmiş oldu.

AĞLAYAN MİNİK TARAFTARI POLİS MEMURU TESELLİ ETTİ

Maç sonunda taraftar 'Yönetim istifa' tezahüratları yaparken minik bir taraftarın gözyaşları ise damga vurdu.

Tribünde ağlayan taraftarı görevli bir polis memuru teselli etti.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vardar  Hezimeti  Hüngür  Hüngür  Ağlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER