Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

VARDAR DEPREMİ SONRASI AZİZ YILDIRIM TRANSFERİ BİTİRDİ


Vardar depremi sonrası Aziz Yıldırım transferi bitirdi
Tarih : 18 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Vardar Depremi Sonrası Aziz Yıldırım Transferi Bitirdi(9/10)5

Vardar karşısında alınan şok yenilgi sonrası Fenerbahçe yönetiminden iki önemli transfer hamlesi...

Vardar karşısında alınan 2-0'lık yenilgi Fenerbahçe Yönetimi'ni yeniden harekete geçirdi. Fransız takımlarından Monaco'dan transfer edilen sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın şu ana kadar kötü bir performans göstermesi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli yönetim, La Liga ekibi Valencia formasını giyen Fabian Orellana'yı kadrosuna katmak için önemli bir mesafe kat etmiş durumda...

İSPANYA BASINI: 1 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE

İspanyol basını da 31 yaşındaki Şilili yıldızın transferle ilgili gelişmelere çok geniş bir yer ayırıyor. Valencia kulübüne yakınlığı ile bilinen Superdeporte gazetesi imzaların artık an meselesi olduğunu yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin Orellana'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı vurgulandı. Bir aksilik yaşanmaması durumunda Şilili yıldızın pazartesi İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor...

ABOUBAKAR ARTIK ŞART OLDU

Vardar önünde forvetin etkisiz kaldığını gören Fenerbahçe bir süredir gündemine aldığı Aboubakar için bu kez dev bir adım atacak.

Bu oyuncunun bonservisini almak için Porto'ya yeni bir teklifte bulunulacak...

Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vardar  Depremi  Sonrası  Aziz  Yıldırım  Transferi  Bitirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER