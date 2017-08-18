VARDAR DEPREMİ SONRASI AZİZ YILDIRIM TRANSFERİ BİTİRDİ
Vardar karşısında alınan şok yenilgi sonrası Fenerbahçe yönetiminden iki önemli transfer hamlesi...
Vardar karşısında alınan 2-0'lık yenilgi Fenerbahçe Yönetimi'ni yeniden harekete geçirdi. Fransız takımlarından Monaco'dan transfer edilen sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın şu ana kadar kötü bir performans göstermesi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli yönetim, La Liga ekibi Valencia formasını giyen Fabian Orellana'yı kadrosuna katmak için önemli bir mesafe kat etmiş durumda...
İSPANYA BASINI: 1 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE
İspanyol basını da 31 yaşındaki Şilili yıldızın transferle ilgili gelişmelere çok geniş bir yer ayırıyor. Valencia kulübüne yakınlığı ile bilinen Superdeporte gazetesi imzaların artık an meselesi olduğunu yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin Orellana'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı vurgulandı. Bir aksilik yaşanmaması durumunda Şilili yıldızın pazartesi İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor...
ABOUBAKAR ARTIK ŞART OLDU
Vardar önünde forvetin etkisiz kaldığını gören Fenerbahçe bir süredir gündemine aldığı Aboubakar için bu kez dev bir adım atacak.
Bu oyuncunun bonservisini almak için Porto'ya yeni bir teklifte bulunulacak...
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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