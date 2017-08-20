Macar ekibi Vardar'ın Başkanı Serget Samsonenko, Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına prim olarak iPhone 7 vereceğini açıkladı. Bu haber futbolcuları çok sevindirdi.

FENERBAHÇE 2-0 KAYBETMİŞTİ

Perşembe günü oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 yenilmişti. Mücadelenin rövanşı, 24 Ağustos Perşembe günü 20:30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: haberinburada