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VARDAR BAŞKANI, FENERBAHÇE'Yİ YENEN FUTBOLCULARA İPHONE 7 HEDİYE EDECEK


Vardar Başkanı, Fenerbahçe'yi Yenen Futbolculara İPhone 7 Hediye Edecek
Tarih : 20 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Vardar Başkanı, Fenerbahçe'yi Yenen Futbolculara İphone 7 Hediye Edecek(9/10)5

Macar ekibi Vardar'ın Başkanı Serget Samsonenko, Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına prim olarak iPhone 7 vereceğini açıkladı. Bu haber futbolcuları çok sevindirdi.

FENERBAHÇE 2-0 KAYBETMİŞTİ

Perşembe günü oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 yenilmişti. Mücadelenin rövanşı, 24 Ağustos Perşembe günü 20:30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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