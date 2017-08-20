VARDAR BAŞKANI, FENERBAHÇE'Yİ YENEN FUTBOLCULARA İPHONE 7 HEDİYE EDECEK
Macar ekibi Vardar'ın Başkanı Serget Samsonenko, Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına prim olarak iPhone 7 vereceğini açıkladı. Bu haber futbolcuları çok sevindirdi.
FENERBAHÇE 2-0 KAYBETMİŞTİ
Perşembe günü oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 yenilmişti. Mücadelenin rövanşı, 24 Ağustos Perşembe günü 20:30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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