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VAR sisteminde bir ilk! Çevrimiçi olarak uygulanacak

VAR SİSTEMİNDE BİR İLK! ÇEVRİMİÇİ OLARAK UYGULANACAK

Antalya'da oynanacak Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya özel milli karşılaşmalarıyla birlikte Türkiye'deki bir müsabakada ilk kez çevrimiçi VAR uygulaması yapılacak.

Tarih : 25 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Var Sisteminde Bir İlk! Çevrimiçi Olarak Uygulanacak(5/10)1

Türkiye'de şu ana kadar yapılan offline (çevrimdışı) ve online (çevrimiçi) VAR çalışmaları sonrasında; FIFA ve IFAB izinleri alınarak, hakemlerimizin görev yapacağı iki özel müsabakada hakemin VAR hakemi ile doğrudan iletişim kurabildiği online (çevrimiçi) uygulama gerçekleşecek.

BİR ÇOK TÜRK HAKEM GÖREV ALACAK

Hüseyin Göçek'in yöneteceği Finlandiya-Malta maçı 26 Mart 2018 Pazartesi Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da oynanacak ve bu müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya ve Yardımcı Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak ise Ali Palabıyık görev alacak.

27 Mart 2018 Salı günü Antalya Mardan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak Azerbaycan-Makedonya müsabakasında ise Halis Özkahya düdük çalarken yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak, Ali Palabıyık 4. hakem olarak görev alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini üstlenecek.

Antalya'da oynanacak iki milli müsabaka ile birlikte Video Yardımcı Hakem Sistemi VAR'ın Türkiye'ye kazandırılmasında çok önemli bir adım atılacak.

ÇEVRİMİÇİ UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

"Minimum müdahale, maksimum fayda" parolasıyla uygulanan Video Yardımcı Hakem Sisteminin online (çevrimiçi) uygulamalarında maçın hakemi ile VAR aracında bulunan Video Yardımcı Hakemi arasında doğrudan iletişim kurulabilecek. VAR kapsamına giren pozisyon ile ilgili Video Yardımcı Hakem, müsabaka hakemini uyarabilecek. Müsabaka hakemi gerekli görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirebilecek. Uygulamaya göre son karar müsabaka hakeminde olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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