İstanbul'u etkisi altına alan ve zaman zaman vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'da izdiham yaşanmasına neden oldu.

GİRİŞ-ÇIKIŞ AYNI ANDA YAPILAMADI

Sirkeci Gar istasyonu giriş ve çıkışındaki yaya trafiği durdu. Kalabalık öyle boyutlara ulaştı ki, Marmaray'a giriş ve çıkışlar aynı anda yapılamadı.

BÜYÜK YOĞUNLUK OLUŞTU

Görevliler giriş çıkışları sağlayabilmek için megafonlarla uyarı anonsları yaptı. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da büyük yoğunluk oluştu.

Kaynak: haberinburada