Romanya Hocası, Terim'e Övgü Yağdırdı
Arap Bakan'dan Tepki Çeken Açıklama: Türkiye Bize Saygı Duymuyor
Galatasaray Odeabank, Eskişehir'i Devirdi
Tedavisi Tamamlanan 117 Kahraman Yeniden Afrin'de!
Zorlu Maçta 11'ler Belli Oldu
Jetler Uçağına Yanaşıp Erdoğan'a Selam Verdi! İşte Nefes Kesen Anlar
Pkk'nın Sözde Liderlerinden Biri Öldürüldü!
Hedefe 800 Metre Kaldı, Teröristler Afrin'den Kaçmaya Başladı
Alman Dışişleri'ne Siber Saldırı! Brexit Belgeleri Çalındı
Manchester United, Liverpool'u Evinden Çıkarmadı
Eyfel Kulesi'ne Kurşun Geçirmez Camdan Kalkan Geliyor
Türkiye'nin Tatil Cennetinde, Seçim Sandıkları Putin İçin Kuruldu
İstanbullular Dikkat! Vapur Seferleri İptal Edildi
Terör Örgütü Pkk Cami Kundakladı! Saldırı Anı Kamerada
Tercüme Fiyatları
Chp Tüzüğünde İlk Çizik! 4. Madde Kabul Edilmedi
Kepçe Operatörü, Solucan Gübresi İşine Girdi, Patron Oldu
Ve Afrin Göründü!
Vapur Seferleri Yapılamadı, Marmaray'da İzdiham Yaşandı
Görenler Şaşkına Döndü! Arıza İçin Gittiler, Köpek İskeleti Çıktı

VAPUR SEFERLERİ YAPILAMADI, MARMARAY'DA İZDİHAM YAŞANDI


Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da izdiham yaşandı
Tarih : 10 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Vapur Seferleri Yapılamadı, Marmaray'da İzdiham Yaşandı(10/10)6

İstanbul'u etkisi altına alan ve zaman zaman vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'da izdiham yaşanmasına neden oldu.

GİRİŞ-ÇIKIŞ AYNI ANDA YAPILAMADI

Sirkeci Gar istasyonu giriş ve çıkışındaki yaya trafiği durdu. Kalabalık öyle boyutlara ulaştı ki, Marmaray'a giriş ve çıkışlar aynı anda yapılamadı.

BÜYÜK YOĞUNLUK OLUŞTU

Görevliler giriş çıkışları sağlayabilmek için megafonlarla uyarı anonsları yaptı. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da büyük yoğunluk oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vapur  Seferleri  Yapılamadı  Marmaray  Da  İzdiham  Yaşandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER