

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Vanuatu'da 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.







Denizin 175 kilometre altında gerçekleşen depremin hasara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. İlk gelen bilgilere göre, tsunami tehlikesi bulunmuyor.







USGS verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Santo Adası'na 115 kilometre mesafede.







Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ülke, sık deprem yaşanan yerlerden biri.







kaynak:milliyet