Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
Putin'in Sırrı Türkiye'de Ortaya Çıktı: Türk Tatlılarına Zaafı Var
10 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmeye Çalışan Sapığa Köylülerden Meydan Dayağı!
Kadının Telefonunu Alıp Kaçan Gaspçı, Hızla Gelen Tramvayın Altında Kaldı!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Tillerson İle Telefonda Görüştü!
Ruhani Açık Kapı Bırakmadı: 10 Trump Da Gelse Anlaşmayı Geri Alamaz
Org. Akar Ve Hakan Fidan'ın Görüşmesinde Çekilen Fotoğrafta Harita Blurlandı
Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Deniz 15 Metre Çekildi
Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
10,3 Milyon Emekliye 3,9 Milyar Lira Promosyon Ödendi
Genelkurmay Başkanı Akar, Operasyon Öncesi İdlib Sınırında Denetleme Yaptı
Erdoğan'dan Eski Ak Partililerle İlgili Dikkat Çeken Sözler: İhanet Yoksa Yeniden Görev Verilir
Diyarbakır'da Celal Talabani İçin Yas Evi Açıldı!
Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
Son Dakika! Londra'da Araç, Kalabalığın Arasına Daldı!
Talabani'nin Cenazesinde Yaşanan Gizli Bayrak Krizi, Eşinin Tepkisiyle Ortaya Çıktı
Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı

Van'ın gururu Asya! 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatim etti

VAN'IN GURURU ASYA! 4 YAŞINDA KURAN-I KERİM'İ HATİM ETTİ

Van'da yaşayan 5 yaşındaki Asya Hanaz, 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatim etti.

Tarih : 07 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti(6/10)2

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Asya Hanaz, 3 yaşındayken başladığı Kur'an-ı Kerim'i 4 yaşında hatim etti.

3 YAŞINDA BAŞLADI, 4 YAŞINDAHATİM ETTİ

Annesi ve Kur'an kursu hocasının da desteği ile minik Asya birçok Kur'an suresini ezbere okuyabiliyor. Asya'nın 1,5 yaşındayken Fatiha, İhlas ve Kevser surelerini öğrendiğini belirten anne Dilek Hanaz, 3 yaşındayken Kur'an eğitimine başlayan Asya'nın 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatim ettiğini söyledi.

"İLERKİ YAŞLARINDA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Anne Hanaz, "Şu anda 300'e kadar bir ezberi var. Hafızlığı düşünüyorduk ancak Van'da küçük yaş grubu için bulamadık. Rabbim nasip ederse ileriki yaşlarda aynı yola devam etmek istiyoruz" dedi.

ANNELER GÜNÜNDE YASİN SURESİNİ EZBERLEYİP ANNESİNE HEDİYE ETMİŞ

Asya'nın ilk anneler gününde kendisine Yasin suresini ezberleyerek hediye ettiğini belirten anne Hanaz, "Ben yedinci sınıfa giden oğlum Emre'den Yasin suresini ezberlemesini istemiştim. Ancak oğlum çok uğraşmadı. Baktı yapacak gibi değil, Asya 'Anne ben yaparım' dedi. Asya da yeni yeni Kur'an'a başlamıştı. Biz çok inanmadık ama üzerine düşünce yaptı" dedi.

HEM DOKTOR HEM ANNE OLACAK

Kur'an'ı Kerim'i okumayı çok sevdiğini belirten minik Asya ise büyüyünce hem doktor hem anne olmak istediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Van  In  Gururu  Asya  4  Yaşında  Kuran-I  Kerim  İ  Hatim  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER