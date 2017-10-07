Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Asya Hanaz, 3 yaşındayken başladığı Kur'an-ı Kerim'i 4 yaşında hatim etti.

3 YAŞINDA BAŞLADI, 4 YAŞINDAHATİM ETTİ

Annesi ve Kur'an kursu hocasının da desteği ile minik Asya birçok Kur'an suresini ezbere okuyabiliyor. Asya'nın 1,5 yaşındayken Fatiha, İhlas ve Kevser surelerini öğrendiğini belirten anne Dilek Hanaz, 3 yaşındayken Kur'an eğitimine başlayan Asya'nın 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatim ettiğini söyledi.

"İLERKİ YAŞLARINDA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Anne Hanaz, "Şu anda 300'e kadar bir ezberi var. Hafızlığı düşünüyorduk ancak Van'da küçük yaş grubu için bulamadık. Rabbim nasip ederse ileriki yaşlarda aynı yola devam etmek istiyoruz" dedi.

ANNELER GÜNÜNDE YASİN SURESİNİ EZBERLEYİP ANNESİNE HEDİYE ETMİŞ

Asya'nın ilk anneler gününde kendisine Yasin suresini ezberleyerek hediye ettiğini belirten anne Hanaz, "Ben yedinci sınıfa giden oğlum Emre'den Yasin suresini ezberlemesini istemiştim. Ancak oğlum çok uğraşmadı. Baktı yapacak gibi değil, Asya 'Anne ben yaparım' dedi. Asya da yeni yeni Kur'an'a başlamıştı. Biz çok inanmadık ama üzerine düşünce yaptı" dedi.

HEM DOKTOR HEM ANNE OLACAK

Kur'an'ı Kerim'i okumayı çok sevdiğini belirten minik Asya ise büyüyünce hem doktor hem anne olmak istediğini söyledi.

Kaynak: haberinburada