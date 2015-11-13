

Van'ın Erciş ilçesinde, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir astsubay şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Gergili Mahallesi'ndeki bir evde terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Evdeki teröristlerin güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırması üzerine çıkan çatışmada bir astsubay şehit oldu. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.