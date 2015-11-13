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VAN'DAN ACI HABER: 1 ASTSUBAY ŞEHİT


VAN'DAN ACI HABER: 1 ASTSUBAY ŞEHİT
Tarih : 13 Kasım 2015, 10:18
Puan Ver : Van'dan Acı Haber: 1 Astsubay Şehit(5.7/10)7


Van'ın Erciş ilçesinde, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir astsubay şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Gergili Mahallesi'ndeki bir evde terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Evdeki teröristlerin güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırması üzerine çıkan çatışmada bir astsubay şehit oldu. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.








Etiketler: Van  Dan  Acı  Haber  1  Astsubay  Şehit    haber

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