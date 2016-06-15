

Van'da düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı aracın Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürlüğüne kiralandığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği 1 teröristin de sağ yakalandığı operasyonda, aracı kullanan kişinin belediye çalışanı, aracın da Van Büyükşehir Belediyesince VASKİ'ye kiralandığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlattı.



Savcılık, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin belediye çalışanı olduğu ve söz konusu kişi tarafından kullanılan aracın da belediyeye kiralandığı bilgisini araştırıyor.