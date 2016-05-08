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van'da zırhlı polis aracına roketatarlı saldırı

VAN'DA ZIRHLI POLİS ARACINA ROKETATARLI SALDIRI

VAN'ın merkez İpekyolu İlçesi'nde yaşanan patlama sonrası olay yerine giden zırhlı polis aracına roketatarlı saldırı düzenlendi. Araçta küçük çapta hasar oluşurken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Tarih : 08 Mayıs 2016, 12:04
Puan Ver : Van'da Zırhlı Polis Aracına Roketatarlı Saldırı(6/10)4


İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa Sokak'ta saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine ulaşan zırhlı polis aracına, PKK'lı teröristler tarafından patlamanın yaşandığı yerden roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermisinin isabet ettiği araçta küçük çapta hasar meydana geldi.



Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.








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