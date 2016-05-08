

İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa Sokak'ta saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.







Kısa süre sonra olay yerine ulaşan zırhlı polis aracına, PKK'lı teröristler tarafından patlamanın yaşandığı yerden roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermisinin isabet ettiği araçta küçük çapta hasar meydana geldi.







Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.