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van'da zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralandı

VAN'DA ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ: 3 POLİS YARALANDI

Van'ın Edremit ilçesinde zırhlı araç devrildi, 3 polis yaralandı.

Tarih : 11 Eylül 2015, 09:26
Puan Ver : Van'da Zırhlı Araç Devrildi: 3 Polis Yaralandı(10/10)9


OLAYLARA MÜDAHALE İÇİN GİTMİŞLERDİ



Süphan Mahallesi'nde, Cizre'deki olayları protesto eden grup, İpekyolu Caddesi'nde lastik yakarak yola barikat kurdu.



Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Havaalanı Kavşağı'nda kaldırıma çarparak devrildi.





Kazada, araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.








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