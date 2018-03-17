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Van'da Yine Korucu Cinayeti! Evinin Önünde Vurdular
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Van'da Yine Korucu Cinayeti! Evinin Önünde Vurdular

VAN'DA YİNE KORUCU CİNAYETİ! EVİNİN ÖNÜNDE VURDULAR

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 41 yaşındaki güvenlik korucusu Fuat Kılağus, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 17 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Van'da Yine Korucu Cinayeti! Evinin Önünde Vurdular(8/10)4

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

EVİNİN ÖNÜNDE VURDULAR

Olay, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılağus, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kılağus, yakınlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılağus burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1 HAFTADA 2 KORUCU CİNAYETİ

Güvenlik korucusu Kılağus'un ölümünün ardından yakınları hastaneye akın etti. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Geçtiğimiz günlerde yine bir güvenlik korucusu, Vanda evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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