VAN'DA YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Van'da dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu.
Van'ın Gürpınar ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekibine, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Gürpınar Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Bol, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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