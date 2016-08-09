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van'da yaralanan polis memuru şehit oldu

VAN'DA YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Van'da dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 10:44
Puan Ver : Van'da Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu(0/10)


Van'ın Gürpınar ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekibine, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Gürpınar Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Bol, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.








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