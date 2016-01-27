

Van Erciş karayolunda TIR'a arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan 6 yaralı ise UMKE ve itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu araçtan çıkarıldı.







Kaza, saat 09.30 sıralarında Van-Erciş Karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van'a gelen Murat Aydın yönetimindeki 65 DL 302 plakalı yolcu minibüsü, önündeki 43 SU 234 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüste bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 11 kişi yaralandı.







Yaralılardan 5'i kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan 6 yaralı için de yetkililere haber verildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.







Araçta sıkışan 6 kişi UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmalar sonucu çıkartılıp ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.