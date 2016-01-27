O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

van'da trafik kazası: 11 yaralı

VAN'DA TRAFİK KAZASI: 11 YARALI

Van'ın Erciş Karayolu'nda meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Araca sıkışan 6 yaralı UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı

Tarih : 27 Ocak 2016, 16:04
Puan Ver : Van'da Trafik Kazası: 11 Yaralı(10/10)9


Van Erciş karayolunda TIR'a arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan 6 yaralı ise UMKE ve itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu araçtan çıkarıldı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında Van-Erciş Karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van'a gelen Murat Aydın yönetimindeki 65 DL 302 plakalı yolcu minibüsü, önündeki 43 SU 234 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüste bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 11 kişi yaralandı.



Yaralılardan 5'i kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan 6 yaralı için de yetkililere haber verildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Araçta sıkışan 6 kişi UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmalar sonucu çıkartılıp ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.








Etiketler: Van  Da  Trafik  Kazası  11  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER