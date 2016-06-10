

Van'dan bir son dakika haberi...Van'da bir evde dağ kadrosundan PKK'lı teröristin tespit edilmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, jandarma destekli operasyon başlattı. Operasyon sırasında emniyet güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.







İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'lıların bir evde saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti. Saat 01.30 sıralarında eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, evde bulunanlara 'teslim olun' çağrısında bulundu. Teröristlerin çağrıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.