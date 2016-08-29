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van'da terör operasyonu haberi!

VAN'DA TERÖR OPERASYONU HABERİ!

Van'ın Edremit ilçesinde bir vatandaşın evine girerek saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Alınan son dakika haberlerine göre evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve 8 şarjör ele geçirildi.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:46
Puan Ver : Van'da Terör Operasyonu Haberi!(0/10)


Süphan Mahallesi'nde dün gece bir vatandaşın evine terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin girdiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.



"Teslim olun" çağrısına ateşle karşılık veren biri kadın 2 terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.








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