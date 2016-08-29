VAN'DA TERÖR OPERASYONU HABERİ!
Van'ın Edremit ilçesinde bir vatandaşın evine girerek saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Alınan son dakika haberlerine göre evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve 8 şarjör ele geçirildi.
Süphan Mahallesi'nde dün gece bir vatandaşın evine terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin girdiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.
"Teslim olun" çağrısına ateşle karşılık veren biri kadın 2 terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar