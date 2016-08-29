Van'ın Edremit ilçesinde bir vatandaşın evine girerek saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Alınan son dakika haberlerine göre evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve 8 şarjör ele geçirildi.