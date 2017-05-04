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VAN'DA TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ!


VAN'DA TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ!
Tarih : 04 Mayıs 2017, 14:51
Puan Ver : Van'da Tedirgin Eden Görüntü!(7/10)9


 Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Boğazı Göleti'nde yüzlerce balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı.



İlçe merkezine 37 kilometre mesafedeki gölette telef olan aynalı sazanların kıyıya vurması üzerine vatandaşlar, durumu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile teknik ekip, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



"BİZİ TEDİRGİN ETTİ"



Gölde telef olan balıklardan örnekler alan Demir, "Gölde yaşayan aynalı sazanların ölüm sebebi hakkında, aldığımız örnekleri laboratuvar ortamında inceledikten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.



 



kaynak:habertürk








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