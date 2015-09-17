

açılan ateş sonucu bir asker yaralanırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



Başkale 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Koçdağı Hudut Birliği'ne taciz ateşinin saat 15.30 sıralarında açıldığı belirtildi.



Yapılan taciz ateşi sırasında hudut birliğinde görevli bir askerin yaralandığı belirtilirken, ateşe nöbette bulunan askerler tarafından anında karşılık verildi.