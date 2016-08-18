VAN'DA ŞEHİT OLAN POLİS ÖZTÜRK'ÜN, 30 EYLÜL'DE DÜĞÜNÜ VARDI
Van'da şehit olan polis memuru Hacı Ahmet Öztürkün, 30 Eylül'de düğün yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Van'da terör örgütü PKK'nın bomba yüklü aracı patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 27 yaşındaki Hacı Ahmet Öztürk'ün Adana'daki baba evine ateş düştü. 30 Eylül'de yapılacak düğünlerine hazırlanan nişanlısı Sevilay Gündüz da acı haberi alınca gözyaşı döktü.
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