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van'da şehit olan polis öztürk'ün, 30 eylül'de düğünü vardı

VAN'DA ŞEHİT OLAN POLİS ÖZTÜRK'ÜN, 30 EYLÜL'DE DÜĞÜNÜ VARDI

Van'da şehit olan polis memuru Hacı Ahmet Öztürkün, 30 Eylül'de düğün yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 11:52
Puan Ver : Van'da Şehit Olan Polis Öztürk'ün, 30 Eylül'de Düğünü Vardı(0/10)


Van'da terör örgütü PKK'nın bomba yüklü aracı patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 27 yaşındaki Hacı Ahmet Öztürk'ün Adana'daki baba evine ateş düştü. 30 Eylül'de yapılacak düğünlerine hazırlanan nişanlısı  Sevilay Gündüz da acı haberi alınca gözyaşı döktü.








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