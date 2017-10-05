VAN'DA SABAH SAATLERİNDEKİ KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ
Van'da sabah etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kışın erken gelmesinden yakınan vatandaşlar, yapraklarını dökmeyen ağaçların zarar gördüğüne dikkat çekti.
Van'ın Başkale ilçesinde bir haftadır etkili olan rüzgar ve yağmur yerini bu sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.Vatandaşlar ise bu sene çetin bir kış yaşayacaklarını ifade etti.
AĞAÇLAR, YAPRAKLARINI DAHİ DÖKMEMİŞTİ
Başkale ilçesine bir haftadır etkili olan soğuk hava ve yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bu sene erken gelen kıştan yakınan vatandaşlar, yapraklarını dökmeyen ağaçların zarar gördüğüne dikkat çekerek bu sene kış mevsiminin çetin geçeceğini ifade ediyorlar.
SÜRÜCÜLERE 'BUZLANMA' UYARISI
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği ilçede kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Belli aralıklarla devam kar yağışı esen rüzgarında etkisiyle yollarda buzlanmaya yol açtığına dikkat çeken yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte Van'da etkili olan kar yağışından görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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