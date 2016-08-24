VAN'DA ROKETATARLI SALDIRI
Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Kışla Caddesine roketatarlı saldırı düzenlendi.
Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Kışla Caddesine roketatarlı saldırı düzenlendi.
Akşam saat 23:00 sıralarında atılan roketatar mermisi bir apartmanın 6. katında, duvarı delerek içeriye düştü. Şans eseri binanın boş olması muhtemel bir faciayı da önledi. Güvenlik güçlerinin roketin atıldığı istikamette araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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