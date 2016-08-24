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van'da roketatarlı saldırı

VAN'DA ROKETATARLI SALDIRI

Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Kışla Caddesine roketatarlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 09:36
Puan Ver : Van'da Roketatarlı Saldırı(0/10)


Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Kışla Caddesine roketatarlı saldırı düzenlendi.



Akşam saat 23:00 sıralarında atılan roketatar mermisi bir apartmanın 6. katında, duvarı delerek içeriye düştü. Şans eseri binanın boş olması muhtemel bir faciayı da önledi. Güvenlik güçlerinin roketin atıldığı istikamette araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.








Etiketler: Van  Da  Roketatarlı  Saldırı    haber

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