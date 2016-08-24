

Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Kışla Caddesine roketatarlı saldırı düzenlendi.



Akşam saat 23:00 sıralarında atılan roketatar mermisi bir apartmanın 6. katında, duvarı delerek içeriye düştü. Şans eseri binanın boş olması muhtemel bir faciayı da önledi. Güvenlik güçlerinin roketin atıldığı istikamette araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.