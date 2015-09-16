

Hacıbekir Mahallesi Sürmeli Sokak'ta PKK'nın gençlik yapılanması üyeleri tarafından yola barikat kurulduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve toplumsal müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. TOMA yola kurulan barikatı kaldırmak istediği sırada, tuzaklanan bomba uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada zırhlı araçta hasar meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler ile yolu kapatan PKK'nın gençlik yapılanması üyeleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralandı. Yaralı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Sürmeli Sokak'taki operasyon devam ediyor.