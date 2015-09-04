VAN'DA POLİS ARACINA SALDIRI YAPILDI !
VAN'ın Başkale ilçesi'nin İran sınırı yakınlarında 2 karakol arasında arama tarama çalışmaları sırasında, PKK'lılar tarafından önceden yola döşenen mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 asker yaralandı.
iki karakol arasında mayın arama tarama çalışmalarının yapıldığı sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı.
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