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VAN'DA POLİS ARACINA SALDIRI YAPILDI !


VAN'DA POLİS ARACINA SALDIRI YAPILDI !
Tarih : 04 Eylül 2015, 11:19
Puan Ver : Van'da Polis Aracına Saldırı Yapıldı !(9/10)9


VAN'ın Başkale ilçesi'nin İran sınırı yakınlarında 2 karakol arasında arama tarama çalışmaları sırasında, PKK'lılar tarafından önceden yola döşenen mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 asker yaralandı.



iki karakol arasında mayın arama tarama çalışmalarının yapıldığı sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı.








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