

VAN'ın Başkale ilçesi'nin İran sınırı yakınlarında 2 karakol arasında arama tarama çalışmaları sırasında, PKK'lılar tarafından önceden yola döşenen mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 asker yaralandı.







iki karakol arasında mayın arama tarama çalışmalarının yapıldığı sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı.