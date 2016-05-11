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VAN'DA POLİS ARACINA HAİN SALDIRI!


VAN'DA POLİS ARACINA HAİN SALDIRI!
Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:10
Puan Ver : Van'da Polis Aracına Hain Saldırı!(8/10)8


Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. İpekyolu ilçesi Bostaniçi mahallesinde saat 22.30 sıralarında PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi.



Polis aracının geçişinden hemen sonra meydana gelen potlamada can kaybı ve yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda zırhlı polis aracı mahallelerde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyona polis helikopteri de havadan destek veriyor.








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