VAN'DA POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI
Olay, dün saat 23.40 sıralarında Çaldıran ilçesinin Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Müftülük binası arka sokağında devriye gezen zırhlı polis aracına PKK'lı teröristler tarafından el bombası ve ses bombası atıldı.
Atılan bombalar araca isabet etmezken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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