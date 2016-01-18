

İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Hidayet Caddesi'nde zırhlı polis aracı gece saat 01.30 sıralarında devriye görevi sırada PKK'lı teröristlerce rögar kapağının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, 20 ev ve işyerinde hasar oluştu. Çevrede bulunan birçok ev ve işyerinin kapı ve pencereleri yerlerinden fırladı. Patlamada inşaat işçisi Fikret Yılmaz'ın 2 katlı evi kullanılamaz hale gelirken, alt katta oturan Nedim ve Sinem Yılmaz çiftinin 1 aylık bebeklerinin beşiğine de cam parçaları isabet etti. Ancak bebek yaralanmadı.







Mahalle sakinleri patlamanın etkisiyle elektriklerin kesildiğini, bu nedenle sabaha kadar korku içinde beklediklerini söyledi. Adını söylemek istemeyen ve evi kullanılamaz hale gelen 4 çocuk annesi ise, "Eşim çalışmak için İstanbul'da. Patlamanın etkisiyle evim savaş alanına döndü. Evimin kapı ve penceresi yerinden fırladı. Sabaha kadar soğukta korku içinde kaldık" dedi.







Patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, elektrik arıza ekipleri de kopan telleri onardı.