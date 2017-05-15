VAN'DA PKK'DAN BOMBALI TUZAK; 3 KORUCU YARALI
Van'ın Gürpınar İlçesi'ne bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin menfeze döşediği el yapımı patlayacı inflak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Dün saat 23.00 sıralarında Van'a 60 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Mahallesi Norduz bölgesinde meydana gelen olayda teröristler, daha önce menfeze döşedikleri el yapımı patlayıcıyı bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucularının geçişi sırasında patlattı. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgeye takviye birlikler gönderilerek operasyon başlatıldı.
kaynak:milliyet
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