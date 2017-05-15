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van'da pkk'dan bombalı tuzak; 3 korucu yaralı

VAN'DA PKK'DAN BOMBALI TUZAK; 3 KORUCU YARALI

Van'ın Gürpınar İlçesi'ne bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin menfeze döşediği el yapımı patlayacı inflak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:15
Puan Ver : Van'da Pkk'dan Bombalı Tuzak; 3 Korucu Yaralı(10/10)8


Dün saat 23.00 sıralarında Van'a 60 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Mahallesi Norduz bölgesinde meydana gelen olayda teröristler, daha önce menfeze döşedikleri el yapımı patlayıcıyı bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucularının geçişi sırasında patlattı. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgeye takviye birlikler gönderilerek operasyon başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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